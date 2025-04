Morto Eduardo Cagnazzi lutto nel mondo del giornalismo a Napoli

Leggi su Fanpage.it Il giornalista si è spento all'età di 79 anni. Oggi i funerali nella chiesa di San Vitale a Fuorigrotta, alle ore 11,30.

Potrebbe interessarti anche:

Dramma a Montacuto, detenuto trovato morto nel letto: Luigi Esposito aveva 38 anni, era di San Benedetto. Disposta l'autopsia

ANCONA Le guardie lo hanno chiamato più volte per andare a ritirare una notifica, ma lui non si è mosso dal letto. I compagni di cella lo hanno sollecitato, gli sono andati vicino....

Un Suv lo travolge mentre va in Rsa a fare volontariato: è morto in ospedale Antonio Aldeghi

Un 84enne è stato travolto e ucciso da un Suv nella mattinata del 27 gennaio a Oggiono (Lecco). L'uomo, Antonio Aldeghi, stava attraversando la strada per andare nella vicina Rsa dove prestava ...

E' morto a 90 anni l'imprenditore Marco Ganci, signore dell'arredamento a Monreale

Monreale perde uno dei suoi più iconici imprenditori. E' morto a 90 anni Marco Ganci, titolare dell'omonimo storico negozio d'arredamento sulla circonvallazione. Più di 60 anni fa aveva fondato ...

Morto Eduardo Cagnazzi, lutto nel mondo del giornalismo a Napoli. Addio al giornalista Eduardo Cagnazzi. Ne parlano su altre fonti

Nota di ilroma.net: Addio al giornalista Eduardo Cagnazzi - NAPOLI. Lutto nel mondo del giornalismo napoletano. Si è spento all'età di 79 anni Eduardo Cagnazzi. Per molti anni ha collaborato con il nostro giornale, diventando un punto di riferimento sui temi ...