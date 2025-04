Ilrestodelcarlino.it - Festival malatestiano della libertà: "Patrocinio comunale inopportuno"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

C’è chi non si è limitato ad ignorare ilorganizzato nei giorni scorsi dall’Associazione Nazione Futura presieduta dall’editore cesenate Francesco Giubilei. Ilconcesso dal Comune all’evento, che ha schierato nomi di rilievo del pensiero nazionalista e conservatore (ma anche capisaldisinistra come Gianni Cuperlo), continua a innescare scoppi di dissenso. Scrive, ultimoserie, Guido Pedrelli, a lungo ai vertici di Confesercenti, anche nazionale, oggi soprattutto scrittore. "Dite che il sindaco – scrive Pedrelli facendo riferimento a un altro botta e risposta con un lettore altrettanto critico – rappresenta tutti i cittadini. Ovvio. Ma soprattutto rappresenta gli elettori che l’hanno votato (65 per cento) non solo per come asfalta le strade, ma anche per gli ideali, la politica, il programma sociale che ha presentato in campagna elettorale.