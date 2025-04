Bar Africo gran raduno dei clienti degli anni Settanta e Ottanta

Domenica 6 aprile si sono ritrovati alla sala Auser di Cesena i clienti che frequentavano il bar Africo negli anni Settanta e Ottanta. Una allegra rimpatriata con tanti ricordi a cui è stata presente Santa, vedova dell'amatissimo barista Africo.

