Ilprimatonazionale.it - Verso Inter-Bayern Monaco: il “fattore Inzaghi” sfaterà il tabù bavarese?

Sale la tensione per. E, lo diciamo da inguaribili ottimisti, ripensando alle prestazioni nerazzurre in terra continentale, anche un po’ di speranza. Ma se dovessimo stare ad ascoltare solamente gli addetti ai lavori la partita di domani sera non si dovrebbe nemmeno giocare. Tra un Wesley Sneijder che mette davanti ai nerazzurri pure un Barcellona forte ma non imbattibile o un Real Madrid già con mezzo piede fuori dalla Champions League, e un Lothar Matthäus che vede i bavaresi in semifinale con novanta minuti d’anticipo, sono diversi gli opinionisti dubbiosi sulle possibilitàiste di poter arrivare fino in fondo nella coppa dalle grandi orecchie.Dicie pensi, giocoforza, alla finale di Madrid del 2010. O alle grandi imprese del passato in casa dei tedeschi: lo 0-2 del 1988 firmato Nicola Berti e Aldo Serena, il 2-3 datato marzo 2011 con la rete siglata da Goran Pandev clamorosamente identica a quella freschissima di Davide Frattesi.