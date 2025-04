Ova alla Jova la colazione virale di Jovanotti conquista i social ecco la ricetta segreta della sua chef

alla Jova” stanno facendo impazzire TikTok e Instagram. Tutto è partito da un video in cui Jovanotti, alias Lorenzo Cherubini, ha mostrato la sua colazione proteica: tre semplici ingredienti — uova, sale e pepe — e un risultato sorprendente. Ma il segreto per ottenere quella consistenza perfetta lo conosce solo una persona: la sua chef personale, Maria Vittoria Griffoni.Da oltre dieci anni al fianco dell’artista nei suoi tour, è proprio lei — o meglio, la “cheffa”, come la chiama affettuosamente Jova — a svelare ora i passaggi fondamentali per replicare alla perfezione il piatto, evitando il rischio che si sgonfi appena fuori dal forno.La ricetta passo dopo passo:Si separano i tuorli dagli albumi.Gli albumi vanno montati a neve con un pizzico di sale e pepe, finché la spuma non è stabile (il trucco? Capovolgere la ciotola: se il composto non si muove, è pronto). Lortica.it - “Ova alla Jova”, la colazione virale di Jovanotti conquista i social: ecco la ricetta segreta della sua chef Leggi su Lortica.it Diventate virali tra fine marzo e aprile, le “Ova” stanno facendo impazzire TikTok e Instagram. Tutto è partito da un video in cuinotti, alias Lorenzo Cherubini, ha mostrato la suaproteica: tre semplici ingredienti — uova, sale e pepe — e un risultato sorprendente. Ma il segreto per ottenere quella consistenza perfetta lo conosce solo una persona: la suapersonale, Maria Vittoria Griffoni.Da oltre dieci anni al fianco dell’artista nei suoi tour, è proprio lei — o meglio, la “fa”, come la chiama affettuosamente— a svelare ora i passaggi fondamentali per replicareperfezione il piatto, evitando il rischio che si sgonfi appena fuori dal forno.Lapasso dopo passo:Si separano i tuorli dagli albumi.Gli albumi vanno montati a neve con un pizzico di sale e pepe, finché la spuma non è stabile (il trucco? Capovolgere la ciotola: se il composto non si muove, è pronto).

