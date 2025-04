Ragazzo di 30 chili trovato rinchiuso in casa La madre lo teneva segregato da 20 anni

anni trovato in condizioni disumane dentro un appartamento. È rimasto lì rinchiuso per 20 anni per volontà della matrigna. Una vicenda agghiacciante emerge dal Connecticut, negli Stati Uniti, dove un uomo di 32 anni è stato trovato in condizioni disumane. Pesava solo 31 kg e viveva rinchiuso in una stanza da quando aveva 12 anni. La sua salvezza è arrivata grazie a un incendio che ha appiccato lui stesso nella sua prigione domestica. Ragazzo di 30 chili trovato rinchiuso in casa: "La madre lo teneva segregato da 20 anni" – Cityrumors.it. La liberazione è avvenuta il 17 febbraio scorso. Quel giorno i vigili del fuoco sono intervenuti in una casa a Waterbury per via di un incendio. Una volta entrati hanno trovato un uomo emaciato, incapace di camminare autonomamente: "Sembrava uscito da un campo di concentramento".

