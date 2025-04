Justcalcio.com - Serie A | Morata decolla gli Amaños

Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia sullaA pervenuta in redazione:Poco ha tardado Álvaroen negar su participación en la red de supuestosdescubierta en laA. Horas después de que el centrocampista de la Fiorentina Nicolò Fagioli en los negocios de reventa de relojes de alta gama, el italiano usaba el nombre Álvarocomo seudónimo, el delantero madrileño se desmarcó con un mensaje publicado en sus redes sociales.“En lo único en lo que he ayudado a Fagioli en estos años es en darle consejos sobre su carrera, como amigo y una persona con más experiencia que él.”, se escuda el español en ‘Instagram’. Álvaroe Fagioli, durante il loro palco in Juventus / RRecordemos que Fagioli está investiagado por la Fiscalía de Milán por ser el cabecilla de una red de apuestas ilegales, junto a otros nombres ilustres como Ángel di María, Leandro Paredes o el exbarcelonista Júnior Firpo.