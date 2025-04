Sanità a Torino gli Stati generali degli ospedali

ospedali 2025, confronto tra strutture ospedaliere pubbliche e private Dalla digitalizzazione e dall’innovazione nella Sanità alla sostenibilità dei percorsi assistenziali, dai centri di eccellenza al rapporto tra gli ospedali, il territorio ed il contesto sociale. Il 28-29 maggio, all’Iveco Industrial Village di Torino, . Sanità, a Torino gli Stati generali degli ospedali L'Identità. Lidentita.it - Sanità, a Torino gli Stati generali degli ospedali Leggi su Lidentita.it Il 28 e 29 maggio, all’Iveco Industrial Village, torna l’appuntamento con Grandi2025, confronto tra struttureere pubbliche e private Dalla digitalizzazione e dall’innovazione nellaalla sostenibilità dei percorsi assistenziali, dai centri di eccellenza al rapporto tra gli, il territorio ed il contesto sociale. Il 28-29 maggio, all’Iveco Industrial Village di, ., agliL'Identità.

Potrebbe interessarti anche:

Khedira cuore bianconero: «I momenti passati a Torino sono stati i migliori della mia carriera. Juve in Champions? È difficile ma…»

di Redazione JuventusNews24Khedira cuore bianconero: tutte le dichiarazioni dell’ex calciatore della Juve sul periodo vissuto a Torino L’ex calciatore della Juve Sami Khedira ha parlato ai ...

Juve Inter, si accende il clima a Torino! I nerazzurri sono arrivati in città: ecco come sono stati accolti – VIDEO

di Redazione JuventusNews24Juve Inter, si accende il clima a Torino: il VIDEO dell’arrivo del pullman dei nerazzurri in città. Ecco come sono stati accolti (Mauro Munno inviato a Torino) – Si ...

L’attacco di Meloni al M5s: “Non ci sono soldi per welfare e sanità perché sono stati bruciati in misure che servivano solo a creare consenso”

“Lascio volentieri ad altri, in quest’Aula e fuori, quella grossolana semplificazione secondo cui aumentare la spesa in sicurezza equivale a tagliare i servizi, la scuola, le infrastrutture, la ...