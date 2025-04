L’ultima nota di Olena Kohut la pianista uccisa dai missili russi a Sumy

Olena Kohut stava regalando alla sua città un momento di bellezza. Il Concerto per pianoforte n.27 di Mozart, eseguito insieme all'orchestra della Filarmonica di Sumy, era il suo linguaggio d'amore. Per il pubblico, per la musica, per l'Ucraina. Nessuno poteva immaginare che quella sarebbe stata la sua ultima esibizione pubblica.

Due settimane dopo, il silenzio. Il 13 aprile, Domenica delle Palme, Sumy è stata colpita da un attacco russo brutale: due missili balistici hanno sventrato il cuore della città, lasciando dietro di sé macerie, sangue e vite spezzate.

