Clima rapporto Copernicus 2024 è stato anno più caldo degli ultimi 10 anni in Europa

Europa è il continente che si riscalda più rapidamente e dove gli impatti del cambiamento Climatico sono evidenti: il 2024 è stato l'anno più caldo mai registrato, con temperature record nelle regioni centrali, orientali e sudorientali. Allo stesso tempo, nel continente si sono verificate le inondazioni più diffuse dal 2013. Nel corso dell'anno, poi, si registra un netto contrasto est-ovest nelle condizioni Climatiche, con condizioni estremamente secche e spesso da caldo record a oriente e condizioni calde ma umide a occidente. Sono le conclusioni del rapporto stato Europeo del Clima 2024 (European State of the Climate 2024 - Esotc 2024), pubblicato dal Servizio per il Cambiamento Climatico di Copernicus (Copernicus Climate Change Service - C3S) e dall'Organizzazione Meteorologica Mondiale (Omm). Tg24.sky.it - Clima, rapporto Copernicus: 2024 è stato l'anno più caldo degli ultimi 10 anni in Europa Leggi su Tg24.sky.it L'è il continente che si riscalda più rapidamente e dove gli impatti del cambiamentotico sono evidenti: ill'piùmai registrato, con temperature record nelle regioni centrali, orientali e sudorientali. Allo stesso tempo, nel continente si sono verificate le inondazioni più diffuse dal 2013. Nel corso dell', poi, si registra un netto contrasto est-ovest nelle condizionitiche, con condizioni estremamente secche e spesso darecord a oriente e condizioni calde ma umide a occidente. Sono le conclusioni delEuropeo del(European State of thete- Esotc), pubblicato dal Servizio per il Cambiamentotico dite Change Service - C3S) e dall'Organizzazione Meteorologica Mondiale (Omm).

