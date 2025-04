La Promessa Anticipazioni Puntate dal 21 al 25 Aprile 2025 Cruz Lascia Alonso

Promessa, Anticipazioni Puntate dal 21 al 25 Aprile 2025: Cruz Lascia Alonso dopo la partenza di Maria Antonia, e Manuel cerca di mediare. Intanto avviene a La Promessa un ritorno inaspettato!La Promessa prosegue e, nel corso della settimana dal 21 al 25 Aprile 2025, al centro dell'attenzione ci sarà la resa dei conti definitiva tra Cruz e Alonso. La marchesa, infatti, lascerà suo marito, dopo aver ormai saputo da tempo che lui l'ha tradita con Maria Antonia. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro.La Promessa: dove eravamo rimasti?Santos ha un nuovo scontro con Lope. Petra è ormai arrivata ai ferri corti con Santos dopo l'errore commesso per gli inviti della festa di Margarita, e gli intima di smettere di avere questi scontri con Lope. Cruz continua ad indagare su Alonso e Maria Antonia, e prima fa un interrogatorio all'amica e poi al marito.

