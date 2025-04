Trump pronto a colpire chip e farmaci ma forse sospende i dazi sulle auto L Europa tratta

Trump potrebbe fare l'ennesima giravolta sui dazi, questa volta sul 25% inflitto alle auto . Parlando con i reporter, il presidente ha suggerito di esentare temporaneamente le case automobilistiche dalle tariffe per dare loro il tempo di adattare le proprie catene di approvvigionamento. "Sto valutando una soluzione che possa aiutare alcune case automobilistiche in questo senso", ha detto spiegando. Feedpress.me - Trump pronto a colpire chip e farmaci, ma forse sospende i dazi sulle auto. L'Europa tratta Leggi su Feedpress.me Donaldpotrebbe fare l'ennesima giravolta sui, questa volta sul 25% inflitto alle. Parlando con i reporter, il presidente ha suggerito di esentare temporaneamente le casemobilistiche dalle tariffe per dare loro il tempo di adattare le proprie catene di approvvigionamento. "Sto valutando una soluzione che possa aiutare alcune casemobilistiche in questo senso", ha detto spiegando.

