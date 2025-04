Ilrestodelcarlino.it - È iniziata l’era Maraldo: "Lotta alle liste d’attesa"

Si è insediato ieri il nuovo direttore generale dell’Ast di Ascoli Piceno Antonello. Un ritorno a casa, per il neo dg che vive praticamente da sempre nel Piceno, dopo l’esperienza di 20 mesi maturata alla guida dell’Asp Basilicata. "Sono molto felice e onorato – le prime parole di– dell’opportunità che mi è stata data dalla giunta Acquaroli di poter dirigere in qualità di direttore generale una delle aziende sanitarie di quella che è la mia regione. Si tratta di un nuovo inizio, di una nuova sfida professionale per me molto stimolante. Sono consapevole che ci sarà molto da fare su tutti i fronti, a cominciare dal contenimento delle. E’ per questo motivo che ho iniziato a spron battuto, fin da oggi, giorno del mio insediamento a capo dell’Ast di Ascoli. Mi impegnerò al massimo per dare a questo territorio, che conosco molto bene, le giuste e tempestive risposte ai bisogni di salute".