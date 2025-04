Il caschetto da provare questa stagione Il Christy Haircut d atmosfera anni Novanta Gli anni d oro della supermodel a cui deve il nome

Christy Cut”: il caschetto anni ’90 che deve il nome alla supermodel Christy Turlington, scapigliato al punto giusto, sensuale senza perdere in praticità, ideale per chi ha i capelli grossi e strutturati. Anche se le interpretazioni più contemporanee lo rendono perfetto anche per le chiome lisce, purché spesse e ben sostenute. Tendenza caschetto 2025: dal chin bob al flippy bob X Leggi anche › Tagli capelli ricci per cinquantenni: corti e medi, tre idee Tagli di capelli, dagli anni Novanta torna il Christy CutFine 1990, sulle passerelle di Ralph Lauren e Carolina Herrera, Christy Turlington, una delle “Fab Four” insieme a Naomi, Claudia e Cindy, sfoggia un nuovo taglio di capelli. Iodonna.it - Il caschetto da provare questa stagione? Il Christy Haircut, d'atmosfera anni Novanta. Gli anni d'oro della supermodel a cui deve il nome Leggi su Iodonna.it Alla ricerca di un taglio di capelli corto ma pieno di fascino per la primavera 2025? C’è il “Cut”: il’90 cheilallaTurlington, scapigliato al punto giusto, sensuale senza perdere in praticità, ideale per chi ha i capelli grossi e strutturati. Anche se le interpretazioni più contemporanee lo rendono perfetto anche per le chiome lisce, purché spesse e ben sostenute. Tendenza2025: dal chin bob al flippy bob X Leggi anche › Tagli capelli ricci per cinquantenni: corti e medi, tre idee Tagli di capelli, daglitorna ilCutFine 1990, sulle passerelle di Ralph Lauren e Carolina Herrera,Turlington, una delle “Fab Four” insieme a Naomi, Claudia e Cindy, sfoggia un nuovo taglio di capelli.

