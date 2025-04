Referendum 2025 Conte incontra Landini Noi ci siamo

Landini e altri esponenti della Cgil. Un confronto soprattutto sui quesiti referendari. Ci sarà il Referendum per smantellare il jobs act, quattro quesiti sul lavoro l'8 e il 9 giugno come sapete. Li ho filmati subito perché siamo assolutamente favorevoli ad abrogare quelle norme". Così il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte al termine dell'incontro con il segretario generale della Cgil Maurizio Landini nella sede Cinque Stelle di Roma. “Significa introdurre maggiori tutele contro licenziamenti illegittimi, contrastare i contratti sempre più precari, garantire maggiore sicurezza sui luoghi di lavoro. Per quest'ultimo tema immaginate oltre mille morti all'anno richiedono assolutamente delle misure concrete e noi siamo a favore della Procura nazionale del lavoro e altre misure ancora. Liberoquotidiano.it - Referendum 2025, Conte incontra Landini: "Noi ci siamo" Leggi su Liberoquotidiano.it “Abbiamo appena concluso un incontro cone altri esponenti della Cgil. Un confronto soprattutto sui quesiti referendari. Ci sarà ilper smantellare il jobs act, quattro quesiti sul lavoro l'8 e il 9 giugno come sapete. Li ho filmati subito perchéassolutamente favorevoli ad abrogare quelle norme". Così il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppeal termine dell'incontro con il segretario generale della Cgil Maurizionella sede Cinque Stelle di Roma. “Significa introdurre maggiori tutele contro licenziamenti illegittimi, contrastare i contratti sempre più precari, garantire maggiore sicurezza sui luoghi di lavoro. Per quest'ultimo tema immaginate oltre mille morti all'anno richiedono assolutamente delle misure concrete e noia favore della Procura nazionale del lavoro e altre misure ancora.

