Allarme clima l’Europa si riscalda più rapidamente degli altri continenti

l'Europa si sta riscaldando più rapidamente degli altri continenti". Questo in sintesi il messaggio del rapporto congiunto messo a punto da Copernicus climate change service (C3s) e dall'Organizzazione meteorologica mondiale (Wmo) dedicato allo stato europeo del clima ('European state of the climate 2024').Secondo il nuovo rapporto "l'Europa è il continente che si riscalda più rapidamente e gli impatti del cambiamento climatico sono evidenti". Il 2024 è stato "l'anno più caldo mai registrato per l'Europa, con temperature record nelle regioni centrali, orientali e sudorientali". Le tempeste sono state "spesso violente e le inondazioni diffuse, causando almeno 335 vittime e colpendo circa 413mila persone".Nel corso dell'anno, c'è stato "un notevole contrasto est-ovest nelle condizioni climatiche, con condizioni estremamente secche e spesso calde da record a est, e condizioni calde ma umide a ovest".

