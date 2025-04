Concorso Allievi Marescialli Carabinieri con bilinguismo 2025 BANDO

Concorso Allievi Marescialli Carabinieri con bilinguismo 2025, per reclutare 24 Allievi da inserire nel 15° corso triennale per Ispettori dell'Arma. La selezione si rivolge sia a militari che a cittadini italiani in possesso del diploma (o che lo conseguano entro l'anno scolastico 2024/2025) e dell'attestato di bilinguismo B2.

