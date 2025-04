Npsg Trading Logistic vince al tie break contro Beca Modena

Npsg Trading Logistic 3Beca Modena 2(22-25; 25-22; 24-26; 25-23; 20-18) Npsg Trading Logistic: Louza 35, Perassolo 13, Moretti 3, Bettucchi 7, Cai 11, Ferraguti 14, Kolev 1, Materno, Zoratti 4, Borrello, libero Briata. All. Parisi L. Beca Modena: Montagna, Bellei 2, Mann, Bartoli 22, Menabue 1, Miselli 26, Schiavoni, Jendoubi 1, Morselli 6, Lodi 7, Pramarzoni 13, libero Schiavoni. All. Mantovani. Arbitri: Guacci e Scialpi LA SPEZIA – Dopo una battaglia durata oltre due ore e mezzo la Npsg Trading Logistic è riuscita a far suo il match al tie-break contro il Beca Tensped Spezzano Modena. "Un successo più di testa, di cuore e di carattere che altro – commenta coach Parisi – in quanto venivamo da una settimana complicata da problemi fisici, Logistici ed altro che ci hanno penalizzato nella preparazione.

