Teotino controcorrente su Vlahovic Non è pienamente recuperato ma contro il Lecce è stato fondamentale per questo motivo

Teotino controcorrente su Vlahovic: tutte le dichiarazioni del giornalista sull'attaccante della JuventusIl giornalista Teotino ha parlato a Radio Sportiva per analizzare la prestazione di Dusan Vlahovic in Juve–Lecce.PAROLE – «Vlahovic ha dato due assist, il serbo è stato fondamentale per la vittoria della Juventus. In particolare la giocata verso Koopmeniers ha cambiato il verso della partita. Vlahovic non è pienamente recuperato e ha sbagliato un gol, errore che l'ha innervosito. Tuttavia il suo lavoro contro il Lecce è stato importante per il risultato finale. Con Tudor la Juventus è molto più verticale e mira meno al controllo della partita attraverso il palleggio».

