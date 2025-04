Il governo libera Mps All’Agricole è bastato un miliardo per stare al centro del risiko

Laverita.info - Il governo libera Mps. All’Agricole è bastato un miliardo per stare al centro del risiko Leggi su Laverita.info Niente golden power per l’Ops del Monte su Mediobanca I francesi salgono al 20% di Banco Bpm e diventano decisivi.

Mps, il Governo non attiva il Golden Power sull’Ops per Mediobanca: via libera all’operazione che rilancia il risiko bancario

Mps ottiene l’ok da Palazzo Chigi: nessun veto sull’offerta per Mediobanca; si apre la strada a un possibile riassetto dei vertici del sistema bancario italiano Banca Mps rende noto che la ...

