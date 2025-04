Sarà un Psg più forte senza Mbappé Luis Enrique in missione per adempiere la sua profezia

Luis Enrique. L'allenatore spagnolo è stato in grado di ribaltare la decennale filosofia del Paris Saint-Germain con un progetto coraggioso e moderno. Creato da superstar, fatto per le superstar e gestito per le superstar, oggi il club è stato plasmato secondo le volontà di chi siede in panchina. La politica è chiara: giovani di grandi prospettive affiancati da veterani che fanno la differenza. Con un titolo di campione di Francia in più e una qualificazione alla semifinale di Champions League ampiamente alla portata (dopo la vittoria nell'andata dei quarti di finale contro l'Aston Villa per 3-1), il Psg sta vivendo il suo anno zero.Il PSG a sua immagineDopo un primo anno di assestamento e di attesa, la vera rivoluzione era iniziata con queste parole: "Sarà un PSG più forte senza Mbappé".

