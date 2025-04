Trump cambia idea sui dazi alle auto e annuncia nuove tariffe su farmaci e chip

dazi americani potrebbero presto colpire prodotti farmaceutici e i semiconduttori, mentre sull'auto Trump si prepara all'ennesima giravolta. Il presidente americano ha spiegato che potrebbe rinviare le tariffe al 25% sull'industria automobilistica per dare tempo alle aziende di adattare le proprie catene di approvvigionamento. Leggi su Fanpage.it americani potrebbero presto colpire prodotti farmaceutici e i semiconduttori, mentre sull'si prepara all'ennesima giravolta. Il presidente americano ha spiegato che potrebbe rinviare leal 25% sull'industriamobilistica per dare tempoaziende di adattare le proprie catene di approvvigionamento.

Potrebbe interessarti anche:

Dazi Usa, Trump non cambia idea: "Prezzi e tassi di interesse in calo, da noi non c'è inflazione" | La proposta von der Leyen: "Azzerare dazi sui beni industriali"

Sprofondano i titoli bancari, perdite fino a -12% ma il presidente va avanti e attacca la Cina, definita "il più grande sfruttatore di tutti"

Trump cambia idea e sospende i dazi in Messico e Canada fino al 2 aprile

Il presidente americano ha annunciato la sospensione di quasi tutti i dazi imposti su Canada e Messico fino al 2 aprile. La decisione è arrivata dopo una telefonata con la presidente messicana ...

Trump cambia idea: “Non caccio il Principe Harry, ha già problemi con Meghan Markle”

Tra immigrati, dazi e il conflitto israelo-palestinese, Donald Trump ha deciso di fare un passo indietro sul Principe Harry. Contrariamente a quanto dichiarato mesi fa in campagna elettorale, il ...

Trump cambia ancora idea: verso lo stop (a tempo) dei dazi sulle auto. Trump cambia idea anche per i dazi sulle auto: "Valuto stop temporaneo". Ma colpirà chip e farmaci. Trump cambia idea sui dazi alle auto e annuncia nuove tariffe su farmaci e chip. Dazi, Trump: "Non cambio idea ma sono flessibile". Dazi, Trump valuta l'esenzione temporanea sulle auto. La Cina blocca l'export di terre rare - Trump, il viaggio di Xi in Vietnam è per "fregare" Ugli Stati Uniti. Dazi sospesi, le Borse del Vecchio continente festeggiano: Milano la migliore | New York Times: "La Cina blocca l'export di diverse terre rare". Ne parlano su altre fonti

Segnala tg24.sky.it: Trump sospende i dazi per 90 giorni: cosa gli ha fatto cambiare idea? - Colpo di scena sui dazi, dopo che il presidente americano ha dichiarato la tregua immediata per 90 giorni sulle tariffe reciproche, aumentando però al 125% quelle contro la Cina ( GLI AGGIORNAMENTI ...

Come scrive today.it: Da "baciatemi il cu**" allo stop ai dazi: perché Trump ha cambiato idea e cosa succede adesso - Il presidente americano ha fatto una netta inversione di rotta. I motivi e le persone che lo hanno convinto e le conseguenze a livello internazionale ...

Secondo repubblica.it: Trump non si ferma: “Agiremo su farmaci e chip ma valuto esenzione su auto” - Il presidente: “Sono flessibile, ma non cambio idea. Presto nuovi provvedimenti”. Ma cresce la pressione delle aziende americane perché abbandoni la linea dura ...