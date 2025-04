Dazi Usa ecco quello che Trump vuole dal resto del mondo

quello che Donald Trump vuole ottenere dal resto del mondo con i negoziati commerciali annunciati con la sospensione di 90 giorni dei Dazi, dichiarata a sorpresa mercoledì dopo giorni di tracolli in borsa . Leggi su Periodicodaily.com (Adnkronos) – Anche se rimane una sostanziale confusione sugli obiettivi effettivi della Casa Bianca, comincia ad emergere un quadro più chiaro diche Donaldottenere daldelcon i negoziati commerciali annunciati con la sospensione di 90 giorni dei, dichiarata a sorpresa mercoledì dopo giorni di tracolli in borsa .

Dazi, ecco chi ha salvato Trump (e chi no): alleati e rivali, cosa c'è dietro la strategia Usa

Un risiko commerciale esteso a tutto il mondo, dalla Cina alle isole sperdute del Pacifico. A ogni Stato o "staterello", Trump e i suoi super esperti di dazi e bilance commerciali,...

Dazi Usa, ecco come il mondo si prepara alla guerra commerciale di Trump

E’ il giorno dei dazi di Donald Trump. Il presidente Usa dal Rose Garden della Casa Bianca annuncerà le “tariffe reciproche” che da mesi minaccia contro tutti i Paesi, anche quelli che non hanno ...

Dazi Usa, ecco chi sarà colpito dalle contromisure Ue

(Adnkronos) – Le contromisure adottate oggi dalla Commissione europea in risposta ai dazi sull'import di acciaio e alluminio varate dagli Stati Uniti puntano a colpire soprattutto Stati e distretti ...

