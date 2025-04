Si ferma sulla A4 dopo aver tamponato e viene travolto da un camion nel Milanese 38enne condannato a 1 anno e 4 mesi

dopo aver tamponato, era sceso per controllare i danni, quando è stato travolto da un mezzo pesante. Il 38enne alla guida è stato condannato in primo grado con pena sospesa a 1 anno e 4 mesi. Leggi su Fanpage.it Orazio Ingegneri è deceduto il 16 gennaio 2023 lungo l'autostrada A4 all'altezza di Grezzago (Milano). Il 49enne,, era sceso per controllare i danni, quando è statoda un mezzo pesante. Ilalla guida è statoin primo grado con pena sospesa a 1e 4

Malore al volante, autista di 39 anni ferma il camion in mezzo all'A4 e muore. Auto travolge vettura ferma in corsia in autostrada A26: 2 morti e due feriti a Novara, tratto chiuso. Incidente in autostrada, auto in avaria colpita da una macchina: due morti. Morta in un incidente sull'A4, chi era la psicologa 26enne Chiara Moscardi. Perde il controllo del camion che sfonda le barriere e si ferma sulla scarpata: era positivo all’alcol test. Il Collebeato calcio si ferma per l'ultimo saluto a Nicola: «Un dolore troppo grande». Ne parlano su altre fonti

Lo riporta msn.com: Giada Zanola gettata dal cavalcavia dell'A4 dopo una lite: fermato il compagno Andrea Favero. Il fratello di lei: non mi aveva mai parlato di violenze - Il corpo della giovane donna è stato trovato all'alba di ieri sulla A4, straziato dai veicoli in ... che ha fatto alcune ammissioni al pm, è stato fermato per omicidio volontario: ad ucciderla ...

Riporta veronasera.it: Fermati in A4 con 110 esemplari vivi di uccelli di specie protette nascosti in scatoloni: denunciati - Sono stati gli agenti della polizia stradale della sottosezione di Verona Sud, nello scorso weekend, ad avvisare la polizia provinciale dopo aver fermato il mezzo con targa stranieria all'altezza di S ...