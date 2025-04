Il prezzo del gas oggi 15 aprile 2025

Il prezzo del gas al metro cubo stabilito oggi 15 aprile 2025 da ARERA è pari a 0,603157 €/Smc (standard metro cubo). Nel mercato libero, invece, il prezzo di un Smc di metano è fissato dai vari fornitori.Come si compone il prezzo del gasIl prezzo del gas in Italia è determinato da diversi fattori, tra cui i costi di approvvigionamento, le spese di trasporto e distribuzione, le tasse e le imposte. ARERA, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, stabilisce il prezzo del gas per il Servizio di Tutela, mentre nel mercato libero i fornitori possono applicare tariffe diverse in base alle loro politiche commerciali e ai costi di approvvigionamento.prezzo del gas nel Servizio di Tutela e VulnerabilitàIl Servizio di Tutela è un regime di fornitura di gas naturale che garantisce ai consumatori domestici e alle piccole imprese un prezzo stabilito da ARERA.

Prezzo del gas ai massimi da 15 mesi: il risparmio con le bollette bloccate. Gas Naturale in discesa, la UE valuta limitazioni del prezzo. Bollette gas, a marzo i prezzi della maggior tutela scendono del 9,9% su mese. Previsioni Prezzo Petrolio e Gas Naturale: Gas Quasi +15% in 5 Giorni, Sopra 2,65$. Prezzo IGI Gas: Quotazioni in Netto Aumento a Novembre. Bollette, nel 2025 per le imprese aumenti del 15%. Ne parlano su altre fonti

Si apprende da msn.com: Gme, prezzo del gas in Italia in ribasso a 51,95 euro a Mwh - (ANSA) - ROMA, 15 GEN - Il valore dell'indice Igi (Italian Gas Index) per oggi, 15 gennaio, è pari a 51,95 euro a megawattora, in ribasso rispetto al 14 gennaio attestatosi a 53,11 euro a Mwh.

ansa.it riferisce: Il prezzo del gas apre in calo a 32,84 euro - Avvio in calo per il prezzo del gas, mentre si guarda al livello degli stoccaggi e all'andamento delle condizioni climatiche. Ad Amsterdam le quotazioni scendono dell'1,3% a 32,84 euro al megawattora.

Come scrive repubblica.it: A marzo la bolletta del gas scende del 9,9%. - "Nonostante il ribasso deciso da Arera, le tariffe risultano oggi sensibilmente più ... marzo risultano più elevate del 15,7% rispetto a quelle in vigore nello stesso periodo dello scorso anno, quando ...