Dazi Trump pronto a colpire chip e farmaci Ma forse sospende quelli sulle auto l’Ue tratta

Trump ha suggerito che potrebbe temporaneamente esentare l’industria automobilistica dai Dazi che aveva precedentemente imposto al settore, per dare ai costruttori di auto il tempo di riorganizzare le loro catene di approvvigionamento. “Sto valutando qualcosa per aiutare alcune case automobilistiche in questo” ha detto Trump ai giornalisti riuniti nello Studio Ovale.La possibile sospensione dei Dazi sull’automotiveIl presidente ha affermato che i produttori di auto hanno bisogno di tempo per spostare la produzione da Canada, Messico e altri paesi. “Produrranno qui, ma serve un po’ di tempo”, ha spiegato.Matt Blunt, presidente dell’American automotive Policy Council, un’associazione che rappresenta Ford, General Motors e Stellantis, ha detto che il gruppo condivide gli obiettivi di Trump di aumentare la produzione interna. Lapresse.it - Dazi, Trump pronto a colpire chip e farmaci. Ma forse sospende quelli sulle auto: l’Ue tratta Leggi su Lapresse.it Il presidente Usa Donaldha suggerito che potrebbe temporaneamente esentare l’industriamobilistica daiche aveva precedentemente imposto al settore, per dare ai costruttori diil tempo di riorganizzare le loro catene di approvvigionamento. “Sto valutando qualcosa per aiutare alcune casemobilistiche in questo” ha dettoai giornalisti riuniti nello Studio Ovale.La possibile sospensione deisull’motiveIl presidente ha affermato che i produttori dihanno bisogno di tempo per spostare la produzione da Canada, Messico e altri paesi. “Produrranno qui, ma serve un po’ di tempo”, ha spiegato.Matt Blunt, presidente dell’Americanmotive Policy Council, un’associazione che rappresenta Ford, General Motors e Stellantis, ha detto che il gruppo condivide gli obiettivi didi aumentare la produzione interna.

