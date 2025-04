Romadailynews.it - Traffico Roma del 15-04-2025 ore 07:30

Leggi su Romadailynews.it

Luceverdeben trovati dalla redazione spostamenti in parte penalizzati dal maltempo anche oggi la protezione civile ha dichiarato uno stato di allerta gialla per temporali su tutto il Lazio sicuramente trafficata questa mattina la via Aurelia con incolonnamenti dalla Massimina via Aurelia Antica se sta situazione sulla Cassia con code tra la storta e Tomba di Nerone è lungo la Flaminia con il colonna mento labbra tordiquinto altre cose sulla Salaria da Villa Spada la tangenziale est sul Raccordo Anulare rallentamenti e code in carreggiata interna dalla Prenestina all'ardeatina è lungo la carreggiata esterna dalla Casilina la Tiburtina e proseguendo dalla Cassia bis al Aurelia incolonnamenti poi sull'intero tratto Urbano della A24 verso la tangenziale est sulla stessa tangenziale est della Tiburtina alla Salaria verso lo stadio Olimpico è dalle 24 viale Castrense in direzione di San Giovanni nella zona di Monte Mario la polizia locale Ci segnala un incidente in via Trionfale all'altezza di Acquedotto del Peschiera inevitabili le ripercussioni alla circolazione difficoltà anche nella galleria Principe Amedeo Savoia Aosta per un veicolo in panne in direzione di Piazza della Rovere nel quadrante Sud infine codilungo via Cristoforo Colombo tra via Pindaro via di Malafede e Sulla via Ostiense la via del mare tra Acilia e Vitinia a complicare la situazione anche un incidente su via deignoli come sempre per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito