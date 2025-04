Capitale della cultura coinvolgere tutte le competenze

Capitale italiana della cultura. Cosa distingue Cesena in ambito culturale? "Cesena, come tante città del suo genere, sia dal punto di vista archeologico che storico ha tante testimonianze, ma non possiede una eccellenza che abbia la prerogativa della celebrità, sia per quanto riguarda personaggi che temi. Fa ovviamente eccezione la Biblioteca che è il punto di riferimento della cultura come monumento della memoria nel mondo e patrimonio dell'Umanità. Quindi per avere una proposta credibile a livello nazionale occorrono proposte culturali coerenti e mirate che coinvolgano figure della cultura locali dotate di competenze, professionalità e meriti culturali e sociali derivanti da risultati acquisiti e che con la loro credibilità e capacità intellettuali sono riusciti a creare reti, contatti e rapporti con altre realtà culturali e istituzionali nazionali e internazionali".

