Anticipazioni La promessa la puntata di oggi 15 Aprile 2025

promessa” una delle più recenti. La fiction è trasmessa sull’emittente televisiva La 1 di TVE dal 12 gennaio 2023. “La promessa” è ambientata a Cordova, nel 1913 e parla di Jana Expósito, una ragazza che arriva presso il palazzo de La promessa (situato a Los Pedroches) decisa a vendicare la morte di sua madre e a scoprire dove si trova suo fratello minore. Scopriamo le Anticipazioni La promessa.Anticipazioni La promessa: la puntata di oggi, 15 Aprile 2025Salvador è deciso a sposare Maria Fernández, ma i preparativi per le nozze sono segnati da tensioni e nervosismo. Maria Antonia, infastidita dall’atteggiamento sospettoso di Cruz, si confronta con Don Lorenzo per capire se lui sia coinvolto. Intanto, Jana e Manuel progettano il loro futuro insieme, desiderosi di vivere senza le interferenze della famiglia Luján. Zon.it - Anticipazioni La promessa: la puntata di oggi, 15 Aprile 2025 Leggi su Zon.it Il pomeriggio di Canale 5 si riempie di soap opera spagnole, si aggiunge “La” una delle più recenti. La fiction è trasmessa sull’emittente televisiva La 1 di TVE dal 12 gennaio 2023. “La” è ambientata a Cordova, nel 1913 e parla di Jana Expósito, una ragazza che arriva presso il palazzo de La(situato a Los Pedroches) decisa a vendicare la morte di sua madre e a scoprire dove si trova suo fratello minore. Scopriamo leLaLa: ladi, 15Salvador è deciso a sposare Maria Fernández, ma i preparativi per le nozze sono segnati da tensioni e nervosismo. Maria Antonia, infastidita dall’atteggiamento sospettoso di Cruz, si confronta con Don Lorenzo per capire se lui sia coinvolto. Intanto, Jana e Manuel progettano il loro futuro insieme, desiderosi di vivere senza le interferenze della famiglia Luján.

Potrebbe interessarti anche:

Anticipazioni La promessa: la puntata di oggi, 13 Marzo 2025

Il pomeriggio di Canale 5 si riempie di soap opera spagnole, si aggiunge “La promessa” una delle più recenti. La fiction è trasmessa sull’emittente televisiva La 1 di TVE dal 12 gennaio 2023. “La ...

Anticipazioni La promessa: la puntata di oggi, 4 Aprile 2025

Il pomeriggio di Canale 5 si riempie di soap opera spagnole, si aggiunge “La promessa” una delle più recenti. La fiction è trasmessa sull’emittente televisiva La 1 di TVE dal 12 gennaio 2023. “La ...

Anticipazioni La promessa: la puntata di oggi, 21 febbraio 2025

Il pomeriggio di Canale 5 si riempie di soap opera spagnole, si aggiunge “La promessa” una delle più recenti. La fiction è trasmessa sull’emittente televisiva La 1 di TVE dal 12 gennaio 2023. “La ...

La Promessa, puntate dal 14 al 20 aprile: ecco le anticipazioni. La Promessa, le anticipazioni delle puntate dal 13 al 19 aprile. La Promessa, le anticipazioni dal 13 al 19 aprile 2025. La Promessa, anticipazioni fino al 20 aprile: Catalina si dichiara a Pelayo. La Promessa, anticipazioni 11 aprile: Salvador spiazza Maria, Jana svela a Manuel la verità su Pia. "La promessa", le anticipazioni: tra ripensamenti e nuovi progetti. Ne parlano su altre fonti

Riporta msn.com: La Promessa Anticipazioni 15 aprile 2025: Tra Maria e Salvador cresce la tensione mentre Maria Antonia ha paura di Cruz! - Il matrimonio tra Maria e Salvador potrebbe non andare come sperato. Nella puntata de La Promessa in onda il 15 aprile 2025, alle ore 19.35 su Rete4, i due ragazzi continueranno sì a organizzare le lo ...

Secondo informazione.it: La Promessa, anticipazioni 14 aprile: Catalina cerca il confronto con Pelayo - Al centro delle anticipazioni della puntata de La Promessa in onda lunedì 14 aprile 2025 c'è Catalina che vuole chiarire una volta per tutte con Pelayo. La puntata de La Promessa di lunedì 14 aprile a ...

Nota di gazzetta.it: La Promessa, le anticipazioni delle puntate dal 13 al 19 aprile - Anticipazioni La Promessa su Rete 4 settimana da domenica 13 a sabato 19 aprile 2025: ecco le trame di tutte le puntate della soap di questa settimana.