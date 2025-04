Sono cresciute anche le rette degli asili nido

rette degli asili nido – comunali e convenzionati – subiscono un drastico taglio delle agevolazioni Isee fino a 25mila euro, generando aumenti a doppia cifra che pesano come macigni sui bilanci familiari. Ilrestodelcarlino.it - "Sono cresciute anche le rette degli asili nido" Leggi su Ilrestodelcarlino.it "Da un lato si proclama a gran voce l’introduzione del salario minimo cesenate, una misura tanto simbolica quanto, nei fatti, inapplicabile senza una legge nazionale. Dall’altro, la stessa amministrazione che sbandiera equità e diritti, affonda il colpo proprio su quelle famiglie che quel salario dovrebbero veder tutelato". Ad accusare di ipocrisia l’amministrazione comunale è il capogruppo di FdI Marco Casali (nella foto). "Mentre il Pd e il cosiddetto campo largo di sinistra mettono in scena la loro operazione di facciata, la Giunta Lattuca non esita a colpire i più fragili con aumenti concreti e immediati. Altro che salario minimo: dal 1° marzo le– comunali e convenzionati – subiscono un drastico taglio delle agevolazioni Isee fino a 25mila euro, generando aumenti a doppia cifra che pesano come macigni sui bilanci familiari.

