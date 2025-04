Mathieu van der Poel il tifoso che lo ha colpito con una borraccia si è costituito

Mathieu van der Poel ha vinto la Parigi-Roubaix al termine di un gran duello con lo sloveno Tadej Pogacar, caduto in un tratto di pavé durante il vibrante confronto. L’olandese è andato via in solitaria negli ultimi chilometri, ma proprio nella fase conclusiva della terza Classica Monumento della stagione è stato colpito da una borraccia piena lanciata da uno spettatore. L’alfiere della Alpecin-Deceuninck ha rischiato di farsi male per colpa dell’astante e aveva dichiarato che insieme alla squadra avrebbe denunciato il fatto.La Gendarmeria francese si era resa disponibile a procedere in seguito a eventuali denunce, ma nel frattempo l’autore dello stupido gesto si è costituito spontaneamente alla polizia in Belgio. L’uomo si è recato nella mattinata di ieri presso la sede del corpo di polizia della zona di Mira, nelle Fiandre Occidentali. Oasport.it - Mathieu van der Poel, il tifoso che lo ha colpito con una borraccia si è costituito Leggi su Oasport.it van derha vinto la Parigi-Roubaix al termine di un gran duello con lo sloveno Tadej Pogacar, caduto in un tratto di pavé durante il vibrante confronto. L’olandese è andato via in solitaria negli ultimi chilometri, ma proprio nella fase conclusiva della terza Classica Monumento della stagione è statoda unapiena lanciata da uno spettatore. L’alfiere della Alpecin-Deceuninck ha rischiato di farsi male per colpa dell’astante e aveva dichiarato che insieme alla squadra avrebbe denunciato il fatto.La Gendarmeria francese si era resa disponibile a procedere in seguito a eventuali denunce, ma nel frattempo l’autore dello stupido gesto si èspontaneamente alla polizia in Belgio. L’uomo si è recato nella mattinata di ieri presso la sede del corpo di polizia della zona di Mira, nelle Fiandre Occidentali.

