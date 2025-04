Decreto Sicurezza in Gazzetta Ufficiale le novità per chi sfrutta i minori nell’accattonaggio

Decreto Sicurezza, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, che introduce una serie di misure mirate a rafforzare la tutela della Sicurezza pubblica. Tra le novità più rilevanti vi è l’inasprimento delle sanzioni per chi coinvolge minori fino a 16 anni in attività di accattonaggio, oltre a nuove disposizioni in materia di . Decreto Sicurezza in Gazzetta Ufficiale: le novità per chi sfrutta i minori nell’accattonaggio Scuolalink. Scuolalink.it - Decreto Sicurezza in Gazzetta Ufficiale: le novità per chi sfrutta i minori nell’accattonaggio Leggi su Scuolalink.it È entrato in vigore il nuovo, pubblicato in, che introduce una serie di misure mirate a rafforzare la tutela dellapubblica. Tra lepiù rilevanti vi è l’inasprimento delle sanzioni per chi coinvolgefino a 16 anni in attività di accattonaggio, oltre a nuove disposizioni in materia di .in: leper chiScuolalink.

Potrebbe interessarti anche:

Decreto Sicurezza in Gazzetta Ufficiale, si punisce chi usa ragazzi fino a 16 anni per accattonaggio

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Sicurezza, immediatamente operativo. La normativa introduce il reato di detenzione di materiale con finalità di terrorismo, che prevede una pena da due a ...

Proroga per la messa in sicurezza dele scuole, lavori entro 31 agosto 2025, rendicontazione entro 31 dicembre 2025. DECRETO in Gazzetta Ufficiale

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha emanato un decreto che proroga i termini per il completamento dei lavori di messa in sicurezza degli edifici scolastici finanziati con il decreto ...

Via al Consiglio dei ministri che vara il nuovo decreto sicurezza. Cosa cambia e perché la Lega non è contenta

Il governo Meloni spinge sull’acceleratore: il disegno di legge sulla Sicurezza, impantanato da mesi in Parlamento, si trasforma in un decreto legge e a questo è stato dedicato il Consiglio dei ...