Iltempo.it - È già business 25 aprile. La sinistra ci ruba la festa e i partigiani si dividono

Leggi su Iltempo.it

Per l'ottantesimo anniversario della Liberazione che cade il prossimo 25, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e l'assessore alla Cultura Massimiliano Smeriglio hanno fatto le cose in grande organizzando unadella Resistenza di tre giorni, realizzata con il coordinamento del programma di Silvia Barbagallo e con il contributo scientifico della storica Michela Ponzani. «Coinvolgiamo la città - ha illustrato Gualtieri a margine della conferenza stampa in Campidoglio - in una grandepopolare, democratica, che ricordi con il linguaggio di tante arti e della cultura quegli eventi: la liberazione, la sconfitta del nazifascismo, la rinascita del Paese con la Costituzione e la democrazia, ma anche i lutti e gli orrori che quelle ideologie sciagurate hanno determinato. Sono i valori fondamentali su cui si regge la nostra vita civile, sono patrimonio comune della Repubblica che noi dobbiamo costantemente alimentare».