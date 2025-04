Ilfattoquotidiano.it - L’ultimo paradosso di Trump: l’esenzione dei pc dai dazi scoraggia la produzione in Usa. Recessione più vicina

temporanea daidi smartphone, pc e semiconduttori annunciata sabato da Donaldsarà un altro boomerang per l’economia statunitense. In attesa che il volubile inquilino della Casa Bianca decida le tariffe ad hoc a cui sottoporre l’elettronica, alcuni osservatori fanno notare come la mossa in apparenza distensiva nei confronti della Cina e favorevole a produttori come Apple non sia particolarmente centrata rispetto all’obiettivo dichiarato di rivitalizzare la manifattura Usa. E non solo perché l’incertezza è di per sé nemica di crescita e investimenti. “L’ultima svolta consente l’ingresso gratuito dei prodotti finiti, ma al contempo tassa gli input,ndo attivamente lastatunitense”, ha fatto notare nella sua newsletter il premio Nobel per l’Economia Paul Krugman.