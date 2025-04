Chi imbratta o danneggia gli edifici scolastici rischia fino a 3 anni di carcere e 12mila euro di multa E’ nel Decreto sicurezza

Decreto sicurezza approvato il 4 aprile 2025 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’11 aprile, modifica l’articolo 639 del codice penale, prevedendo pene più severe per chi deturpa o imbratta beni adibiti a funzioni pubbliche, inclusi edifici scolastici e strumenti didattici. In presenza dell’intento di ledere l’onore o il decoro dell’istituzione, la nuova normativa stabilisce la reclusione da sei mesi a un anno e sei mesi e una multa da 1.000 a 3.000 euro. Se il responsabile risulta recidivo, le sanzioni aumentano fino a tre anni di carcere e 12.000 euro di multa.L'articolo Chi imbratta o danneggia gli edifici scolastici rischia fino a 3 anni di carcere e 12mila euro di multa. E’ nel Decreto sicurezza . Leggi su Orizzontescuola.it Ilapprovato il 4 aprile 2025 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’11 aprile, modifica l’articolo 639 del codice penale, prevedendo pene più severe per chi deturpa obeni adibiti a funzioni pubbliche, inclusie strumenti didattici. In presenza dell’intento di ledere l’onore o il decoro dell’istituzione, la nuova normativa stabilisce la reclusione da sei mesi a un anno e sei mesi e unada 1.000 a 3.000. Se il responsabile risulta recidivo, le sanzioni aumentanoa tredie 12.000di.L'articolo Chiglia 3didi. E’ nel

