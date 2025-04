Anticipazioni Beautiful la puntata di oggi 15 Aprile 2025

Anticipazioni Beautiful: la puntata di oggi, 15 Aprile 2025

Anticipazioni: una nuova e sorprendente puntata di Beautiful sta per essere trasmessa sugli schermi di Canale 5 a partire dalle 13:40. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostre Anticipazioni su Zon.it.

Anticipazioni Beautiful: la puntata di oggi, 15 Aprile 2025

Hope visita Deacon e scopre che la donna che ama è Sheila Carter. Sconvolta, Hope esprime la sua disapprovazione e minaccia di allontanarsi da suo padre se non porrà fine alla relazione con Sheila.

