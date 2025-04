Dazi Gentiloni Meloni sacrifichi affinità con Trump

"Negli Stati Uniti "penso sia giusto andarci, è inevitabile tener conto degli interessi nazionali ma anche di quelli europei, e credo non sia facile per Meloni perchè potrebbero entrare in conflitto le affinità ideologica con Trump. Se entri in contraddizione è inevitabile scegliere e devi scegliere interessi italiani ed europei. Non è che puoi essere patriota di una patria altrui e quindi, in questo caso, gli interessi del tuo paese li difendi necessariamente in un'ottica europea. Sarà quindi inevitabile sacrificare le affinità ideologiche sull'altare degli interessi nazionali". Così l'ex premier ed ex commissario europeo, Paolo Gentiloni, a margine di una presentazione di un libro a Roma.

