Trump apre a un rinvio delle tariffe sull’automotive e insiste Agiremo sui farmaci e i chip

Le ultime dichiarazioni del presidente americano Donaldsui dazi stanno riscuotendo un immediato impatto sui mercati internazionali. Dopo l’apertura a una sospensione temporaneadel 25% sulle auto, i titoliprincipali case automobilistiche asiatiche hanno registrato forti rialzi. A Tokyo, nomi come Toyota, Honda e Suzuki hanno segnato guadagni vicini al 5%, mentre il comparto dei componenti, rappresentato da gruppi come Sumitomo Electric e Denso, è cresciuto anche oltre. Una reazione speculare si è vista in Corea del Sud, dove Hyundai e Kia hanno beneficiato dell’annuncio, con l’indice Kospi in salita. Una svolta che riflette l’attesa degli investitori su una possibile de-escalation nella guerra commerciale in corso., parlando con i giornalisti, ha spiegato che un’eventuale esenzione dallesarebbe pensata per permettere ai produttori di riorganizzare le catene di fornitura, spostando la produzione in territorio americano.