Roma criminale agguato al Pigneto coppia di cinesi freddata da sicari

agguato in piena regola. Un uomo e una donna di etnia cinese sono stati uccisi la notte scorsa in via Prenestina, nella zona del Pigneto, a Roma. I due erano a bordo di due biciclette sotto la tangenziale est, quando sono stati raggiunti dai colpi di pistola esplosi dai sicari fuggiti subito dopo, sembra a bordo di una moto. Sul posto, per le indagini, sono giunti i carabinieri che hanno effettuato i rilievi per ricostruire i fatti. Iltempo.it - Roma criminale, agguato al Pigneto: coppia di cinesi freddata da sicari Leggi su Iltempo.it Unin piena regola. Un uomo e una donna di etnia cinese sono stati uccisi la notte scorsa in via Prenestina, nella zona del, a. I due erano a bordo di due biciclette sotto la tangenziale est, quando sono stati raggiunti dai colpi di pistola esplosi daifuggiti subito dopo, sembra a bordo di una moto. Sul posto, per le indagini, sono giunti i carabinieri che hanno effettuato i rilievi per ricostruire i fatti.

