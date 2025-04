Pneumatici dal 15 aprile scatta il cambio stagionale Si passa all’equipaggiamento estivo

scattato il via libera al cambio stagionale per l’uso degli Pneumatici estivi. Un “cambio d’abito” che potrà essere portato a termine entro il 15 maggio. Con l’arrivo della primavera e l’aumento delle temperature, torna puntuale il promemoria di Assogomma – l’Associazione dei Produttori di Pneumatici – e Federpneus, che rappresenta i Rivenditori, per ricordare agli automobilisti l’importanza di passare dagli Pneumatici invernali a quelli estivi.Secondo quanto previsto dal Codice della Strada, a partire dal 15 aprile è possibile effettuare la sostituzione, ma c’è un termine ben preciso entro cui adeguarsi: il 15 maggio. Dopo questa data, circolare con Pneumatici invernali con codice di velocità inferiore rispetto a quello riportato sulla carta di circolazione rappresenta una violazione e può comportare sanzioni. Ilfattoquotidiano.it - Pneumatici, dal 15 aprile scatta il cambio stagionale. Si passa all’equipaggiamento estivo Leggi su Ilfattoquotidiano.it Dalla mezzanotte èto il via libera alper l’uso degliestivi. Un “d’abito” che potrà essere portato a termine entro il 15 maggio. Con l’arrivo della primavera e l’aumento delle temperature, torna puntuale il promemoria di Assogomma – l’Associazione dei Produttori di– e Federpneus, che rappresenta i Rivenditori, per ricordare agli automobilisti l’importanza dire dagliinvernali a quelli estivi.Secondo quanto previsto dal Codice della Strada, a partire dal 15è possibile effettuare la sostituzione, ma c’è un termine ben preciso entro cui adeguarsi: il 15 maggio. Dopo questa data, circolare coninvernali con codice di velocità inferiore rispetto a quello riportato sulla carta di circolazione rappresenta una violazione e può comportare sanzioni.

Potrebbe interessarti anche:

Io non scendo - donne che salgono sugli alberi e guardano lontano, 100 ritratti anonimi, dalla fine dell’Ottocento agli anni '70 del Novecento, parte del tesoro di Laura Leonelli, giornalista e curatrice, che da tempo studia e colleziona photo trouvée, ora in mostra – dal 15 marzo al 30 aprile prossimi alla Fondazione Negri di Brescia – e in un libro edito da Postcart.

Avete presente gli album di famiglia? Dimenticati dentro ai cassetti, gonfi, con le pagine ingiallite, alcuni con un velo di plastica a separare i ricordi, altri con il cartoncino stracciato negli ...

Bonus psicologo, INPS: dal 15 aprile scorrimento graduatorie e individuazione nuovi beneficiari

L’INPS ha comunicato l’assegnazione di nuove risorse per il Bonus psicologo, il contributo destinato a coprire i costi delle sessioni di psicoterapia. Per le Regioni e le Province autonome di Trento ...

Dazi su prodotti americani dal 15 aprile: Tajani chiede esclusione del whiskey

"Ci sarà con effetto dal 15 aprile una lista di prodotti americani su cui mettere i dazi. E' una vecchia lista congelata, io ho chiesto il rinvio ma mi pare che la posizione prevalente sia di ...