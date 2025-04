Odontoiatria perché specializzarsi nella progettazione CAD CAM

La rivoluzione digitale sta cogliendo tantissimi settori e tra questi l'Odontoiatria è tra i più rinnovati, grazie all'arrivo di nuove tecnologie. I sistemi digitali sono infatti sempre più sofisticati e, tra questi, il CAD/CAM (Computer-Aided Design / Computer-Aided Manufacturing) ha trasformato radicalmente il modo in cui vengono progettate e realizzate le protesi dentali. Sebbene abbia avuto origine nei settori dell'ingegneria e dell'industria manifatturiera, il suo utilizzo in Odontoiatria è diventato sempre più diffuso a partire dagli anni '70, quando il ricercatore François Duret intuì il potenziale di questa tecnologia per la realizzazione di protesi personalizzate. Da allora, il sistema ha subito continui miglioramenti, fino a diventare uno strumento essenziale nella pratica odontoiatrica moderna.

