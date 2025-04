Guerre e dazi scenari impossibili da decifrare per il futuro dell’Italia

dazione For (Orogel-Fruttadoro) e dalla sezione Romagna dell’Ide (Imprenditori dirigenti europei). Il primo incontro si è tenuto in una piacevole atmosfera conviviale al Grand Hotel Da Vinci di Cesenatico con i soci della sezione Romagna dell’Ide; il tema di stringente attualità ‘Sviluppi e prospettive delle relazioni tra Russia, Stati Uniti ed Europa. Ilrestodelcarlino.it - Guerre e dazi, scenari impossibili da decifrare per il futuro dell’Italia Leggi su Ilrestodelcarlino.it Per una singolare coincidenza, mentre alla Biblioteca Malatestiana andava in scena il Festival Malatestiano della Libertà, sabato scorso c’è stato un altro evento in involontaria concorrenza: due incontri con Carolina de Stefano, docente di storia contemporanea e politica russa all’Università Luiss Guido Carli di Roma e membro associato del Centro Studi Cercec-Ehess di Parigi (Centro di studi russi, caucasici, est-europei e centroasiatici). La professoressa de Stefano è stata invitata dalla Fonone For (Orogel-Fruttadoro) e dalla sezione Romagna dell’Ide (Imprenditori dirigenti europei). Il primo incontro si è tenuto in una piacevole atmosfera conviviale al Grand Hotel Da Vinci di Cesenatico con i soci della sezione Romagna dell’Ide; il tema di stringente attualità ‘Sviluppi e prospettive delle relazioni tra Russia, Stati Uniti ed Europa.

