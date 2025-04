Intesa azienda sindacati operai È il modello Urso

Intesa, ma che, al di là del caso specifico, indica un percorso possibile per affrontare e gestire, con il consenso, situazioni, anche drammatiche, di gravi crisi e ristrutturazioni industriali. Il metodo "vertenza Beko" è di fatto diventato il "modello Mimit" o il "modello Urso", dal nome del ministro delle Imprese e del Made in Italy, usato per la risoluzione di: Versalis, Piaggio, Termini Imerese, Piombino, Taranto, Wartsila, Marelli, Whirlpool Emea, Industria Italiana Autobus, Fimer, Sanac. Un modello basato sulla trattativa serrata e costante attivata e portata avanti dal Ministro e sul confronto tra tutti i soggetti in gioco: governo, regioni, sindacati e imprese.

