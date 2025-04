Clima nel 2024 caldo estremo e alluvioni diffuse in Europa il report

Europa è il continente che si riscalda più rapidamente e dove gli impatti del cambiamento Climatico sono evidenti: il 2024 è stato l'anno più caldo mai registrato, con temperature record nelle regioni centrali, orientali e sudorientali. Allo stesso tempo, nel continente si sono verificate le inondazioni più diffuse dal 2013. Nel corso dell'anno, . Leggi su Periodicodaily.com (Adnkronos) – L'è il continente che si riscalda più rapidamente e dove gli impatti del cambiamentotico sono evidenti: ilè stato l'anno piùmai registrato, con temperature record nelle regioni centrali, orientali e sudorientali. Allo stesso tempo, nel continente si sono verificate le inondazioni piùdal 2013. Nel corso dell'anno, .

"I chiari segnali del cambiamento climatico indotto dall'uomo hanno raggiunto nuovi picchi nel 2024, con alcune conseguenze irreversibili per centinaia se non migliaia di anni".

Clima: «Il 2024 in Veneto è stato l'anno più caldo dell'ultimo trentennio»

Il 2024 in Veneto è stato l’anno più caldo di tutto il trentennio di riferimento 1991-2020, con un’anomalia climatica pari a +1,4° C. Anche per quanto riguarda le precipitazioni si osserva un ...

