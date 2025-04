Abito della Quintana realizzato dagli alunni

della sarta artigiana Anna Marini, esperta nella creazione di abiti storici e unica conoscitrice degli standard qualitativi richiesti. Un percorso di Pcto (percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento) della durata di due settimane ha coinvolto gli studenti della classe 3L Moda, che, sotto la guida esperta di Anna Marini, hanno lavorato alla creazione di un Abito storico destinato alla Quintana. Fondamentale il supporto della stessa Quintana, che ha sostenuto l’iniziativa con tessuti e materiali. Ilrestodelcarlino.it - Abito della Quintana realizzato dagli alunni Leggi su Ilrestodelcarlino.it L’enfatizzazione delle tradizioni storiche si unisce alla formazione professionale: è con questo proposito che prende vita il progetto promosso dall’Ipsia Sacconi, grazie all’iniziativa di un docente dell’istituto e alla collaborazionesarta artigiana Anna Marini, esperta nella creazione di abiti storici e unica conoscitrice degli standard qualitativi richiesti. Un percorso di Pcto (percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento)durata di due settimane ha coinvolto gli studenticlasse 3L Moda, che, sotto la guida esperta di Anna Marini, hanno lavorato alla creazione di unstorico destinato alla. Fondamentale il supportostessa, che ha sostenuto l’iniziativa con tessuti e materiali.

