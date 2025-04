Lo stupratore seriale Massimiliano Mulas libero di colpire dopo svariati arresti 8220Mai definito pericoloso8221

Massimiliano Mulas, 45 anni, era già stato condannato per violenza sessuale nei confronti di diverse ragazze. dopo la fine della sua pena nel 2021 nel carcere di Lanusei, l'uomo è stato nuovamente arrestato appena qualche giorno fa per la violenza sessuale ai danni di una ragazzina di 11 anni a Mestre. Secondo l'avvocato difensore, Mulas non era mai stato definito "socialmente pericoloso" Leggi su Fanpage.it , 45 anni, era già stato condannato per violenza sessuale nei confronti di diverse ragazze.la fine della sua pena nel 2021 nel carcere di Lanusei, l'uomo è stato nuovamente arrestato appena qualche giorno fa per la violenza sessuale ai danni di una ragazzina di 11 anni a Mestre. Secondo l'avvocato difensore,non era mai stato"socialmente pericoloso"

