Spari per strada a Roma nel agguato uccisi un uomo e una donna di 50 e 40 anni Freddati sotto casa

uomo e una donna di origini cinesi sono stati uccisi a colpi di pistola di fronte casa. L’agguato a Roma, nel quartiere Pigneto Notizie.virgilio.it - Spari per strada a Roma, nell'agguato uccisi un uomo e una donna di 50 e 40 anni. Freddati sotto casa Leggi su Notizie.virgilio.it Une unadi origini cinesi sono statia colpi di pistola di fronte. L’, nel quartiere Pigneto

Freddati per strada: uccisi in un agguato un uomo e una donna di origine cinese. Duplice omicidio a Roma: un uomo e una donna sono stati uccisi a colpi di pistola. Agguato a Roma, un uomo e una donna uccisi in via Prenestina: caccia a due killer in moto. «È stata un'esecuzione». Spari per strada a Roma, nell'agguato uccisi un uomo e una donna di 50 e 40 anni. Freddati sotto casa. Roma, esecuzione al Pigneto: coppia uccisa in strada. Un uomo e una donna raggiunti da una raffica di proiettili sotto la Tangenziale Est. Spari in strada a Roma, uccisi un uomo e una donna. Ne parlano su altre fonti

Come scrive virgilio.it: Spari per strada a Roma, nell'agguato uccisi un uomo e una donna di 50 e 40 anni. Freddati sotto casa - Una coppia di nazionalità cinese è stata uccisa nel duplice omicidio di Roma. Il killer in moto ha sparato per strada. L'agguato al Pigneto ...

Lo riporta ilmattino.it: Roma, esecuzione al Pigneto: coppia uccisa in strada. Un uomo e una donna raggiunti da una raffica di proiettili sotto la Tangenziale Est - Una raffica di spari, due corpi a terra e poi la fuga a bordo di una moto a tutta velocità. Sangue e pallottole: l’allarme è scattato ieri sera poco dopo le 23 lungo la ...

Secondo informazione.it: La strada del duplice omicidio a Roma: coppia freddata a colpi di pistola al Pigneto - Un uomo e una donna di origini cinesi viaggiavano in bicicletta quando sono stati raggiunti da colpi di pistola Un uomo e una donna di origini cinesi sono stati uccisi la notte scorsa in via… Leggi ...