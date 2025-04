Concorso Agenzia delle Dogane 2025 20 posti per funzionari tecnici

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha pubblicato il nuovo Concorso 2025 per l'assunzione di 20 funzionari tecnici esperti in appalti pubblici, architettura e ingegneria. La selezione, annunciata il 14 aprile 2025, prevede contratti a tempo pieno e indeterminato. Le nuove risorse verranno assegnate agli uffici centrali e territoriali dell'ADM, con distribuzione su tutto il territorio nazionale.

