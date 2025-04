Le adidas Court 3 0 sono alternativa economica alle Spezial e alle Samba che abbiamo sottovalutato per troppo tempo

sono più solo calzature ma vere e proprie dichiarazioni di stile, le adidas Court 3.0 arrivano come risposta concreta per chi vuole distinguersi con semplicità. E per chi vuole risparmiare senza troppi compromessi sull'esito finale, ecco. Il loro look è pulito, ma non banale (da notare l'intersuola super ammortizzata), adatto per chi vuole qualcosa che funzioni tanto sotto un pantalone chino quanto sotto un paio di jeans. Il mix è quello giusto: comfort, stile e praticità. Già, perché la Court 3.0 di adidas è una scarpa che viaggia affianco alle sorelle più blasonate - Spezial e Samba, per intenderci -, con tutto il rispetto necessario, ma senza complessi d'inferiorità.

