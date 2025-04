Il meteo del 15 aprile 2025 freddo e pioggia al Nord

pioggia e fresco su buona parte dell’Italia: le previsioni meteo dei prossimi giorni non danno tregua, soprattutto al Nord. Settimana Santa all’insegna della pioggia, e arriverà anche una perturbazione artica a portare il freddo.Il meteo nelle diverse regioniEcco il tempo previsto sull’Italia per la giornata di oggi, martedì 15 aprile, secondo il servizio meteorologico dell’Aeronautica militare. Nord: cielo molto nuvoloso o coperto con precipitazioni diffuse, localmente anche intense e a carattere nevoso lungo l’arco alpino al di sopra dei 2000 metri; precipitazioni a carattere temporalesco dalla sera sul Nord-ovest.Centro e Sardegna: nuvolosità compatta sul settore peninsulare, con precipitazioni diffuse, intense ed a carattere temporalesco sulle regioni tirreniche, in generale attenuazione serale; molte nubi sulla Sardegna, con deboli piogge sparse, in attenuazione serale. Lapresse.it - Il meteo del 15 aprile 2025: freddo e pioggia al Nord Leggi su Lapresse.it Ancorae fresco su buona parte dell’Italia: le previsionidei prossimi giorni non danno tregua, soprattutto al. Settimana Santa all’insegna della, e arriverà anche una perturbazione artica a portare il.Ilnelle diverse regioniEcco il tempo previsto sull’Italia per la giornata di oggi, martedì 15, secondo il serviziorologico dell’Aeronautica militare.: cielo molto nuvoloso o coperto con precipitazioni diffuse, localmente anche intense e a carattere nevoso lungo l’arco alpino al di sopra dei 2000 metri; precipitazioni a carattere temporalesco dalla sera sul-ovest.Centro e Sardegna: nuvolosità compatta sul settore peninsulare, con precipitazioni diffuse, intense ed a carattere temporalesco sulle regioni tirreniche, in generale attenuazione serale; molte nubi sulla Sardegna, con deboli piogge sparse, in attenuazione serale.

Potrebbe interessarti anche:

Previsioni meteo Roma e Lazio 15 aprile: pioggia e ampie schiarite, temperature in aumento

Piggia alternata a schiarite e temperature massime fino a 20 gradi sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, martedì 15 aprile. La settimana Santa è all'insegna del maltempo, ...

Meteo Roma e Lazio – Martedì 15 Aprile 2025: Allerta Arancione per Piogge e Temporali?

Martedì 15 aprile 2025, Roma e l’intera regione Lazio saranno interessate da condizioni meteorologiche avverse, con piogge diffuse e temporali. Le previsioni per la città di Roma indicano:? Notte ...

Meteo, le previsioni in Campania per martedì 15 aprile 2025

Tempo di lettura: 2 minutiEcco le previsioni meteo in Campania per oggi, martedì 15 aprile 2025. Avellino – Cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con qualche nube in più nel pomeriggio, non ...

Meteo, allerta gialla il 15 aprile 2025 in Italia: le regioni a rischio. Temporali in arrivo su Napoli e provincia: allerta meteo della Protezione civile. Maltempo, allerta meteo gialla per temporali martedì 15 aprile: le dieci regioni a rischio. Meteo a Roma, tornano pioggia e vento: scatta l'allerta. Brutto tempo fino a Pasqua. Protezione civile Regione Puglia: allerta meteo per il 14 e il 15 aprile 2025. Allerta maltempo su 10 Regioni, dove piove (o diluvia) oggi: il bollettino della protezione civile. Ne parlano su altre fonti

Lo riporta msn.com: Previsioni meteo del 15 aprile 2025 - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

Riporta msn.com: Meteo 15 Aprile: allerta gialla in diverse regioni italiane - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

Si apprende da today.it: Allerta maltempo su 10 Regioni, dove piove (o diluvia) oggi: il bollettino della protezione civile - Quella di oggi, martedì 15 aprile, sarà una giornata di forte maltempo su molte Regioni italiane. La depressione di origine atlantica che sta interessando gran parte del Paese porterà, piogge e tempor ...